Galatasaray'da son dakika sponsor gelişmesi... Sarı-Kırmızılı ekip, Terra Pizza ile 2 sezonluk göğüs reklamı için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda resmi anlaşmanın yarın 14.00'te Türk Telekom Stadyumu'nda imzalanacağı duyuruldu.

Galatasaray'ın bu anlaşmadan dolayı kasasına iki sezon boyunca 38 milyon TL artı KDV kazanacağı ifade edildi. Anlaşmanın 1+1 yıllık olacağı ifade edildi. KDV de dahil edildiğinde, sözleşmede iki yıl tamamlanırsa, Galatasaray'ın kasasına iki sezonda toplam 45 milyon TL girmesi planlanıyor.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir.

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Falcao transferine kaynak mı?

Diğer yandan Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırayı alan Radamel Falcao'nun yıllar önce bir pizza reklamında oynamış olması da, "Falcao transferi için kaynak mı yaratılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak bahsedilen miktarın, Falcao'nun yıllık ücretini bile karşılayamayacağı biliniyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray taraftarından flaş Terra Pizza tepkisi

Galatasaray'dan yapılan resmi duyuruda sponsorluk anlaşmasının imza töreni ile ilgili şu detaylar paylaşıldı:

Tarih: 24 Ağustos Cumartesi

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Program: 13.00 - 14.00 Kayıt ve Karşılama ( Kahvaltı )

14.00 Başlangıç

14.05 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in konuşması

14.10 Terra Pizza CEO’su Emre Kurtoğlu’nun konuşması

14.15 Soru - Cevap

14.40 Mustafa Cengiz ve Emre Kurtoğlu tarafından imzaların atılması

14.45 Fotoğraf Çekimi

14.50 Bitiş

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