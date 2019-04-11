Galatasaray, Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra mağlup ederek, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmek için 4 ayaklı bir kenetlenme planı oluşturdu. Söz konusu planda; yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve sarı kırmızılı taraftarlar kendi cephelerinde derbiye özel olarak motive oluyor.

PRiM DOLARA ÇEVRiLDi

1- BAŞKAN Mustafa Cengiz ile yöneticiler pazar günü derbi için Kadıköy’e tam kadro olarak gidecek. Yönetim kurulu ayrıca derbi için belirlediği galibiyet primini de artırma kararı aldı. Yönetim, takımı daha iyi motive etmek adına daha önce 4 milyon lira olarak belirlenen primi 1 milyon dolara (5.6 milyon lira) çevirdi.

MAÇA TAM KONSANTRE

2- TAKTİKSEL antrenmanlara yoğunluk veren Fatih Terim, takımının tam konsantrasyon ve motivasyonla Kadıköy’e çıkmasını istiyor. Bu kez taraftara açık idman yapılmayacak. Takım ayrıca, cumartesi günü son yıllarda olduğu gibi Kadıköy’de değil, İstanbul 4. Levent’te bir otelde kampa girecek.

EKSTRA ÇALIŞIYORLAR

3- SAHA dışındaki çalışmaların neticesini sahaya yansıtacak olan futbolcuları ise, Fenerbahçe’yi 20 sonra Kadıköy’de yenme hedefi ayrıca motive ediyor. Başta Diagne, Belhanda, Feghouli, Donk, Semih ve Emre Akbaba, olmak üzere birçok futbolcu Terim tarafından ekstra program verilmese de bireysel çalışmalar yapıyor.

TARAFTAR HiÇ SUSMAYACAK

Sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tıklım tıklım dolduracak. 2 bin 600 biletin tamamı dakikalar içinde tükendi. Söz konusu biletler için kulübe 6 bine yakın talep gelmişti. Taraftarlar 90 dakika boyunca hiç susmadan sahadaki oyuncuları destekleyecek.

Kaynak: Hürriyet