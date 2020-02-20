Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinin kampı Zorlu'da!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için takımına Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kamp yaptıracak.

20 Şubat 2020, Perşembe 08:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinin kampı Zorlu'da!

Devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajını yazan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki Raffles Hotel'de kampa almaya karar verdi. Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste F.Bahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

A PLANI: BELHANDA

Derbi öncesi Galatasaray'da tek eksik sakat Lemina. Gabonlu yıldızın formasına en güçlü aday ise Belhanda. Terim, 4-2-3- 1 dizilişi ile ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımın sisteminde değişikliğe gitmek istemiyor. Lemina'nın bölgesine Seri'yi çekmeye hazırlanan Terim, 8 numara pozisyonunda Belhanda'yı görevlendirecek. (Sabah)

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