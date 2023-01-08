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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i ifşa mı oldu? İbrahim Büyükak'tan çok konuşulan paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Galatasaray cephesinde ilkginç gelişmeler yaşandı. Son idmana katılan İbrahim Büyükak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

08 Ocak 2023, Pazar 10:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i ifşa mı oldu? İbrahim Büyükak'tan çok konuşulan paylaşım

Galatasaray , Süper Lig ’in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TEPKİ

İbrahim Büyükak'ın paylaştığı fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sosyal medyada 'yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11'i nasıl ifşa edersin' diyerek oyuncuya tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu tepkiler üzerine paylaşımı kaldı.

DERBİ 11'İ İFŞA MI OLDU

Galatasaraylı taraftarlar, paylaşılan fotoğrafta yelek giyen futbolcular sebebiyle DERBİ 11'inin; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Berkan, Rashica, Kerem, Mertens şeklinde olacağı yönünde çıkarımlarda bulundu.(Spor Arena)

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