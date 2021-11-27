Bir yandan Avrupa'daki Marsilya zaferine sevinen Galatasaraylılar, diğer taraftan PFDK'nın Fatih Terim'e kestiği derbi faturasıyla şok yaşıyor. Fenerbahçe maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Terim, buradaki 1 maçlık cezanın yanı sıra ihraç sonrası hakeme hakaretten 3 maç, tedbire uymama gerekçesiyle de 2 maç olmak üzere toplamda 6 maçtan menle karşı karşıya kaldı. Cezada azalma olmazsa, Terim ligde ilk yarıyı kapatacak. Yeni Malatya (d), Altay, Sivasspor (d), Başakşehir, Adana Demir (d) ve Antalyaspor sınavlarını kaçıracak olan Fatih hocanın yokluğunda Cim Bom'un işi oldukça zor görünüyor

Puan kaybı daha fazla

Son kararla birlikte Terim'in son 11 yılda cezalı olduğu maç sayısı 42'ye ulaşacak. Bundan önceki 36 maçın 31'i ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda, 2'si Süper Kupa'daydı. Ligdeki Terim'siz 31 maçta 14 galibiyet alan Cim Bom, 11 beraberlik, 6 da yenilgi yaşadı ve 40 puan kaybetti. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Kupa'daki 2 karşılaşmada ise 2 galibiyet elde edildi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda, yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş'in ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Aslıhan Çil