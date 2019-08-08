Galatasaray'da son dakika... Falcao transfer müjdesini verdi!

Yaptığı paylaşımlarla heyecan yaratan, Galatasaraylı taraftarlara gece yarılarına kadar nöbet tutturan Falcao, sinyali verdi. Kolombiyalı golcü, Muslera'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına "Cimbombom" yazdı.

08 Ağustos 2019, Perşembe 01:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika... Falcao transfer müjdesini verdi!

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Radamel Falcao, taraftarı heyecanlandırdı.

Radamel Falcao, Fernando Muslera'nın kupa paylaşımına "Cimbombom" yorumunu bıraktı. Muslera ise golcü futbolcuya ''Come to Galatasaray idolo'' cevabını verdi.

Galatasaraylı taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

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