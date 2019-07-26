Takvim'in haberine göre;Şu anda ailesiyle birlikte Miami'de tatilde olan Kolombiyalı yıldızın pazartesi günü Fransa'ya dönerek Monaco kulübünün yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor..

Görüşmede Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'in de hazır bulunacağı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco'daki geleceğinin kritik zirvede şekilleneceği belirtiliyor..

Falcao'nun bu süreçte Galatasaray ile anlaşması halinde transferinde kolaylık isteyeceği ifade edildi. Zirveden çıkacak sonuç, Sarı-Kırmızılı yönetimin transfer stratejisine direkt etki edecek. Görüşmelerin gelecek hafta hızlanacağı gelen bilgiler arasında..

TARAFTARLAR ONU BEKLİYOR

G.Saraylı taraftarlar sosyal medyada Falcao nöbetini sürdürüyor... Sarı- Kırmızılı taraftarlar dört gözle Kolombiyalı forvetten gelecek müjdeyi bekliyor..