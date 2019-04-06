2001-2002 sezonunda Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu Sebastien Perez oynadığı futbolla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Şimdilerle Marsilya Akademisi’nde görev alan Perez, Altınordu’nun düzenlediği U-12 İzmir Cup’ta FANATİK'e çok özel açıklamalar yaptı. Galatasaray taraftarını unutamadığını söyleyen Fransız futbol adamı, Altınordu’nun düzenlediği turnuvadan büyük övgüyle bahsetti.

İşte arkadaşımız Yakup Çınar'ın Cim Bom'un eski yıldızıyla gerçekleştirdiği röportaj:

Galatasaray'da bir sezon oynadın ve şampiyonluk yaşadın. O sezonla ilgili neler düşünüyorsun?

"Galatasaray'daki atmosfer harikaydı. Gerek taraftarların desteği gerekse de o dönemki takım inanılmazdı."

Peki Galatasaray'daki kariyerin neden yalnızca bir sezon sürdü?

"Çünkü Galatasaray'a Olimpik Marsilya'dan kiralanmıştım. Sonrasında Marsilya'ya geri döndüm ve o dönemde Mircea Lucescu da Galatasaray'dan ayrılarak Beşiktaş'a gitmişti. Ben de tercihimi Marsilya'dan yana kullandım."

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirmiş ve şampiyonluğa 4 golle katkıda bulunmuştun. O dönemden aklında kalan, en unutamadığın şey ne?

"Kesinlikle ligin son maçıydı. Şampiyon olduğumuzu biliyorduk ve taraftarlarla kutlama yapmıştık. O maçta 2 gol birden attım. Benim için harika bir anıydı."

Galatasaray taraftarının hâlâ aklındasın. Şu anda neler yapıyorsun?

"Her şeyden önce ben de Galatasaray taraftarını ve kulübü düşünüyorum. Onlar, her zaman kalbimin bir köşesinde olacak. Şu anda Marsilya'nın futbol akademisinde transfer direktörü olarak görev yapıyorum."

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da takımı takip etmeyi sürdürdün mü? Takımın şu anki durumuyla ilgili olarak neler düşünüyorsun?

"Galatasaray'ı her zaman, her sezon takip ediyorum. Takımda oynadığı dönemde Bafetimbi Gomis'le hep görüşüyorduk. Takım, bu sezon şampiyonluğa ulaşıp Şampiyonlar Ligi'ne giderse bundan büyük gurur duyacağım."

U12 İzmir Cup organizasyonuyla ilgili olarak neler söylemek istersin?

"Tek kelimeyle harika. Bugüne dek Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda turnuva takip ettim. Ancak bu turnuva; atmosferi, organizasyonu, kamp olanakları, zemin kalitesi ve katılan takımlar açısından şu ana kadar takip ettiklerim arasında en iyisi."

Türkiye, EURO 2020 elemelerine 2'de 2'yle başladı ve birkaç ay sonra Fransa'yla karşılaşacak. Bu maçla ilgili düşüncelerin neler?

"Her şeyden önce bu iki iyi takım arasındaki maçın harika geçmesini bekliyorum. Karşılaşmaların biri Türkiye'de, diğeri de Fransa'da olacak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

Yakup ÇINAR / FANATİK ÖZEL