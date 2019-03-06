Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak 11 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, takımının pazar günü Hannover 96'yı 5-1 yendiği maçta attığı 2 kafa golüyle yıldızlaşmıştı.

18 yaşındaki stoper, sergilediği performansla Almanya'da gündeme otururken Bundesliga'nın resmi internet sitesi de Cim Bom'un eski yıldızıyla ilgili bir makale yayımladı.

"18 yaşındaki bir önde gidiyor: Ozan Kabak, Stuttgart'a ligde kalmak için savaşma umudu veriyor" başlıklı yazıda genç savunmacının lig tarihinde bir maçta iki gol birden atan en genç savunmacı olduğu hatırlatıldı.

Yazı için görüşleri alınan Stuttgart'ın eski sportif direktörü Michael Reschke, genç futbolcuyla ilgili olarak yaptığı yorumda "Ozan, Avrupa'nın en büyük genç yeteneklerinden biri ve takımın orta vadedeki kadro planlaması için çok önemli bir dönüm noktası. Üstelik bize ikinci yarıda büyük katkıda bulunabilecek bir isim." ifadelerini kullandı.

Reschke'nin yerine göreve getirilen eski Alman futbolcu Thomas Hitzlsperger ise "Ozan'ın yaptığı çılgınlık. Yaşına göre çok açık. Bu olgunluğu beni çok şaşırttı." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler