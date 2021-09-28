Galatasaray 'ın 2019/20 sezonu başında Roma'dan kiraladığı Fransız orta saha Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu. Katar ekibi, Nzonzi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan, geçtiğimiz günlerde James Rodriguez'i duyurarak bir yıldızı daha kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli orta saha Nzonzi, Galatasaray'da bir süre sonra Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı, devre arasında ise takımdan ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte toplam 15 maça çıkan Nzonzi, sonrasında Rennes'de ter döktü.







