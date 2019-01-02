Galatasaray'ın 2015 yazında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lukas Podolski, Sarı Kırmızılı ekipte iki sezon forma giydikten sonra Japon kulübü Vissel Kobe'nin yolunu tutmuştu.

33 yaşındaki golcü futbolcu, Köln kentinde yayım yapan Express gazetesine geleceğine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerine Köln'ün altyapısında başlayan Poldi, eski kulübüne geri dönmek istediğini yinelerken "Bu isteğimi herkes biliyor. Zira bunu daha önce pek çok kez dile getirdim. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız santrfor, geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen ancak Köln'e giden Anthony Modeste hakkında da flaş bir yorum yaptı.

Modeste'in transferine eleştirel yaklaşan Podolski, "Sözleşmesindeki durum, çok farklı yansıtıldı. Öte yandan ani gerçekleşen bir transfer oldu. Umarım bir an önce oynamaya başlayabilir ve Köln'ü Bundesliga'da iyi yerlere taşır." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler