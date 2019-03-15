Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sumo kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'da iki sezon boyunca forma giyen, sonrasındaysa Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Alman santrfor Lukas Podolski, şansını bu defa da sumo güreşinde denedi. Poldi'nin sumo kıyafetiyle çekilen görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Galatasaray'ın 2015 yazında Arsenal'dan transfer ettiği Lukas Podolski, iki sezon boyunca Sarı Kırmızılı takımda oynadıktan sonra Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.
Japonların geleneksel sporu olan sumo güreşinde şansını deneyen 33 yaşındaki Alman santrfor, ülkenin bu spordaki ünlü isimleri olan Ryuji Kokonoe ve Hakuho Sho ile antrenman yaptı.
Derste öğrendiği hareketleri, takımının antrenmanında da yapan Poldi'nin sumo güreşi kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı.
https://twitter.com/Podolski10/status/1106400668456243206
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler