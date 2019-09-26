Galatasaray'ın 2017 yazında Manchester City'den kadrosuna kattığı Fernando Reges, Sarı Kırmızılılar'da forma giydiği iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra 4,5 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki ön libero, söz konusu transferle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Kulüp televizyonuyla bir röportaj gerçekleştiren Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu, La Liga ekibine geliş süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Monchi beni aradı ve Sevilla'ya gelmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de hemen evet yanıtını verdim. Bu teklif, benim için büyük bir fırsattı." ifadeerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler