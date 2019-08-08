Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve futbol kariyerini geçtiğimiz yılın sonunda Phoenix Rising takımında sonlandıran Didier Drogba, İspanyol basınına verdiği röportajda çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu. AS gazetesine konuşan 41 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, futbol oynadığı dönemde La Liga'nın en büyük kulüplerinden teklif aldığını söyledi.

"Hangisinden teklif geldiğini söylemeyeceğim ama Real Madrid ve Barcelona'dan birinde oynama fırsatını yakalamıştım." diyen Drogba, "Ancak o dönem Chelsea'de çok mutluydum. Teklif Roman Abramovich'e ulaştığında bana 'Hiçbir yere gitmiyorsun.' demişti." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler