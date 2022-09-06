Galatasaray 'da geçen sezon Domenech Torrent'in yardımcılığını yapan ve İspanyol hoca ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine adım atan Albert Riera, Olimpija Ljubljana'da müthiş bir başarı hikayesinin aktörü oldu. Kulübün tribün grubunun imza törenini basmasına karşın yılmayan İspanyol teknik adam inanılması güç bir seri yakaladı.

GALATASARAY'A DUYGUSAL VEDA

Albert Riera Galatasaray'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla veda etmişti. 40 yaşındaki teknik adam, "2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim, bir gün tekrar buluşacağız. Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin en için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTARLAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

İspanyol futbol adamın, Slovenya macerası tatsız başladı. Galatasaray'da daha önce Fatih Terim'in yardımcılığını yapan genç teknik adam, Olimpija Ljubljana takımının yeni teknik direktörü olarak açıklandığı basın toplantısında zor anlar yaşadı. Toplantı esnasında kulübün tribün grubu bir anda masaya hareketlendi. Üyeler, eski hoca Prosinecki'nin takımdan zorla gönderildiği iddiasıyla tepki gösterdi. Taraftar grubunun hareketi sonrası İspanyol çalıştırıcı salonu terk etti. Taraftarlar daha sonra kulüp temsilcileriyle diyalog yaşarken bir süre sonra topluca çıktı.

SLOVENYA LİGİ'Nİ SALLADI: 8'DE 8

Albert Riera, taraftarların kendisine karşı yaptığı skandal eyleme sahadaki başarısıyla yanıt verdi. Olimpija Ljubljana, İspanyol hoca yönetiminde ligde 8'de 8 yaparken 15 gol attı, kalesinde 3 gol gördü. Slovenya tarihine geçen Riera, teknik direktörlük kariyerini parlak bir başlangıç yaptı.

2016'DA FUTBOLU BIRAKTI

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Albert Riera 2016'da futbolu bıraktı ve kariyerine antrenör olarak devam etti.