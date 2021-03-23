Bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan ünlü model, "Gelecekte daha çok çocuğun olmasını ister misin?" şeklindeki soruya "Kesinlikle evet" cevabını verdi. Sulejmani, eğer aşık olursa kendisinden yaşça küçük biriyle birlikte olabileceğini ve yaşı sorun etmediğini dile getirdi.

En seksi taraftar seçildi

Erjona Sulejmani, Euro 2016’da İsviçre’yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çekmiş ve GQ İtalya tarafından en seksi taraftar seçilmişti.

Ronaldo ile ilgili sözleri olay olmuştu

Öte yandan Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı. Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişki yerine, kendi kendilerini tatmin etme yolunu tercih ettiğine yer vermiş, Cristiano Ronaldo'nun en çekici futbolcu olduğunu yazmıştı. Kitabında Ronaldo'yu dünyanın en çekici futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı.

2017 yılında boşandılar

2015-2016 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda bulunan İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili, ünlü model ile 2017 yılında boşanmıştı.



