35 yıl önceki finalin hiç kimse tarafından basit bir futbol final maçı olarak anımsanmadığını dile getiren Prandelli, şunları söyledi:

35 yıl önce Juventus ve Liverpool arasında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali vardı. Ama kimse sonucu ya da sahada neler olduğunu hatırlamıyor, aksine herkes saha dışında olanları anımsıyor. 39 ölü, 600 yaralı. Son derece trajik ve unutulmaz bir akşamdı. Sporla uğraşan hiç kimsenin, insanların çılgınlığının ne noktaya ulaşabileceğine göstermesi bakımından asla unutmaması gereken bir akşam.

"OLANLAR OLDU"

O akşam organizasyonda büyük hata yapıldı ki olanlar oldu. Bu halen açık bir yaradır. Acı verici bir yaradır. Biz oynanmaya zorlandık. Sahaya çıktık kamu güvenliği için öyle gerekiyordu. İlk yarının sonunda durdurulabileceğini düşündük. Sonuna kadar oynamaya zorlandık. Daha önce dediğim gibi hatırladığımız bunun son derece trajik bir olay olduğu. Hiçbirimiz bunu hafızalarımızdan silemeyiz.