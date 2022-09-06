Sezon başında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya'nın başına geçen Galatasaray 'ın eski hocası İgor Tudor, oyuncularıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Kovulacağı iddia edilen Tudor, Ligue1'de ilk 6 haftada yenilgi yüzü görmeyerek 5 galibiyet ve1 beraberlik elde etti.

Lider 16 puanlı PSG'nin averajla hemen arkasında yer alan Marsilya, yarın ise Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Tottenham'la deplasmanda karşılaşacak.

Tudor 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da liderin 1 puan gerisindeyken kovulmuş ve yerine Fatih Terim getirilmişti. Terim'li Cim Bom o sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.





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