MENÜ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Marsilya'yı uçurdu!

Marsilya'da oyuncularla sorun yaşadığı ve kovulacağı iddia edilen eski Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, Fransız ekibiyle şov yaptı. Hırvat çalıştırıcı, Ligue 1'de ilk 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

06 Eylül 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Marsilya'yı uçurdu!

Sezon başında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya'nın başına geçen Galatasaray 'ın eski hocası İgor Tudor, oyuncularıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Kovulacağı iddia edilen Tudor, Ligue1'de ilk 6 haftada yenilgi yüzü görmeyerek 5 galibiyet ve1 beraberlik elde etti.

Lider 16 puanlı PSG'nin averajla hemen arkasında yer alan Marsilya, yarın ise Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Tottenham'la deplasmanda karşılaşacak.

Tudor 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da liderin 1 puan gerisindeyken kovulmuş ve yerine Fatih Terim getirilmişti. Terim'li Cim Bom o sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.


İlgili Haberler
Atletico Madrid'de Antoine Griezmann bilmecesi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...