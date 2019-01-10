Galatasaray'ın eski stoperi Semih Kaya, Çekya'nın başkenti Prag'da takımının antrenmanına gittiği sırada talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Sparta Prag forması giyen milli futbolcu, Mercedes marka arabasıyla Strahov Stadyumu'nun yakınlarındayken aracının kontrolünü kaybetti ve yolun kenarındaki sokak lambasına çarptı.

Alkol testi negatif çıkan 27 yaşındaki stoper, kazadan yara almadan kurtulurken araçta ise büyük hasarlar oluştu. Kaza yerine gelen bir polis memuru, Semih'in otomobilindeki maddi hasarın 122 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler