Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sürpriz bir ekiple Türkiye'ye geri döndü. Riekerink, Misli.com 3. Lig ekiplerinden İskenderun FK'nın yeni CEO'su oldu.

İskenderun ekibinden yapılan resmî açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, CEO’luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun’a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz"





2016'nın Mart ayında Galatasaray'ın başına geçen Riekerink, 2017'nin Şubat ayında görevinden ayrılmış ve yerine Igor Tudor gelmişti. Galatasaray'da görev aldığı kısa dönemde Hollandalı çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Riekerink, önce ülkesi Hollanda'da Heerenveen'i sonrasında ise Güney Afrika'da Cape Town City'yi teknik direktör olarak çalıştırmıştı.



