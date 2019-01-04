Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, Cim Bom'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Udinese'nin başına geçmişti.

Yeni takımında sadece 4 maça çıkabilen 40 yaşındaki Hırvat teknik adamın 2 ay sonra görevine son verilmişti. Şu an boşta olan Cim Bom'un eski hocasıyla ilgili Azeri basını ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Sportal.az adlı haber portalının paylaştığı habere göre Tudor, menajerler tarafından Azerbaycan Milli Takımı'na önerildi.

Haberde Azerbaycan'ın eski hocası Robert Prosinecki'nin bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'i de Azerbaycan için önerdiği ancak Bilic'in teklifi reddettiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler