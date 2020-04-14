Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan yıllar sonra Zlatan Ibrahimovic itirafı geldi. Hamzaoğlu, kariyer hedefi, Arda Turan, Fatih Terim ve Galatasaray hakkında konuştu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hamza Hamzaoğlu, "Futbolcularımız Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncularımızdan memnun olmayanlar da var. Yabancı oyuncularımızın ailesi yurt dışında onlarda da haklı kendileri açısından. Ben de ekibimden bilgiler alıyorum. WhatsApp grubundan da oyuncularımızla iletişimimizi sağlıyoruz. Pandemi dünya üzerinde ilk yayılmaya başladığında liglerin tatile girmesi gerektiğini söylemiştim. Şu anda liglerin başlaması haziran diyoruz ama sokağa çıkma yasağı geldiğinde dışarı çıkan insanları görünce üzüldüm. 2-3 hafta sonra bir patlama olacak gibi. Allah yardımcımız olsun. Ligin tescilinden yana değilim, bu tamamen haksızlık olur. Gençlerbirliği'nde görev yapıyorum; tescil edilmesi benim işime gelir ama biz sadece kendimizi değil, her takımı düşünmeliyiz. En adil şey ligde kalan 8 haftanın oynanması olacaktır. Fatih Hoca ve Abdurrahim (Ağabey) Albayrak ile görüştüm. Süreci atlattılar. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

'Ibrahimovic nedeniyle Galatasaray'ın başarıları masanın altına süpürüldü'

"Galatasaray'da çalıştığınız dönemde Ibrahimoviç ile ilgilendiniz mi?" sorusuna Hamza Hamzaoğlu, "Ibrahimoviç ile görüşmedik. O dönem 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek durumumuz var mıydı? O zaman anlamsız bir polemik yaratıldı. Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü. Biz o gün maddi şartlardan dolayı Ibrahimovic'i alamazdık. Hangi antrenör Ibrahimovic'i istemez."cevabını verdi.

'Real Madrid'i çalıştırmak isterim'

Kariyer hedeflerinden de bahseden Hamzaoğlu, "Biz yola çıkarken ekip arkadaşlarımızla birlikte 'kişiliğimizden karakterimizden ödün vermeden başarılı olacağız' dedik. Ben de Real Madrid'i çalıştırmak isterim. Fakat Real Madrid'i çalıştırırken kişiliğimden karakterimden ödün veremem. Ben, Galatasaraylıyım özümü inkar edemem. Teklif gelirse ilerleyen süreçte görev alırım. Şu anda Gençlerbirliği teknik direktörüyüm; amacım takımımda başarılı olmak, altyapıdan gelecek oyunculara yol göstermek. Galatasaray, A Milli Takım ve Avrupa'da görev almak hedeflerim arasında." açıklamasında bulundu.

'Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalı'

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini istediğini söyleyen Hamza Hamzaoğlu, "Arda Turan ile son dönemde görüşemedim. Arda'yı çok severim. Arda ile geçen sezon halı sahada maçlarımızda oldu. Ben o dönemde fikrimi söyledim. Arda gelecekse Galatasaray'a gelmeli. Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalı. Alınmış bir karar varsa buna saygı duymak lazım. İlerleyen süreçte Arda, Galatasaray'a gelebilir." şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda sürekli boy gösterdiğinde Türk teknik direktörler Avrupa futbolunda yer alacaktır. Koronavirüs salgınından sonra ülke futbolumuz etkilenebilir. Yabancı oyuncuların transferi daha da zorlaşabilir."

Galatasaray'a 4. yıldızı getiren isim oldu

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Galatasaray'ın başında toplam 52 karşılaşmaya çıkan Hamza Hamzaoğlu, 33 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi görmüştü.

Görev yaptığı sürede takımıyla 3 kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyarak, sarı-kırmızılı formaya 4. yıldızı getiren isim oldu. Prandelli döneminde kötü bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılı takımı adeta ayağa kaldıran Hamzaoğlu, takımıyla sezon sonunda şampiyonluğu elde ederek tarihe geçmişti. Galatasaray, Hamzaoğlu yönetiminde ligin ardından, 2014-2015 sezonu sonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı ve bu sezon başında da TFF Süper Kupa'yı kazandı.



