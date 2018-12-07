Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, 8 yıl aradan sonra Serie A'ya döndü.

İtalya Kupası'nda Serie C takımlarından Virtus Entella'ya penaltı atışlarıyla elendikten sonra Ivan Juric'in görevine son veren Genoa, Hırvat hocanın yerine Prandelli'yi getirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Koray Günter'in de formasını giydiği Genoa, anlaşmayı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

61 yaşındaki Prandelli, Serie A'da son olarak Fiorentina'yı çalıştırmış ve sonrasında da İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



