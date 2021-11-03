Beşiktaş 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın rakiplerinden Sporting'in yıldızı Pedro Gonçalves için özellikle İngiliz kulüpleri devreye girmiş durumda. Arsenal ile adı anılan Pedro Gonçalves'i Liverpool'un kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.





Bonservisi 80 milyon Euro!

Todofichajes'in haberine göre Liverpool, 23 yaşındaki Portekizli için devrede. Özellikle Manchester United'ın Sporting'den yaptığı Bruno Fernandes hamlesinin bir benzeri amaçlanıyor. Sporting'in ise 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Gonçalves için kapıyı 80 milyon Euro'dan açacağı aktarılmakta. Bu tutarın altındaki tekliflerin değerlendirilmeye alınması beklenmiyor.

Galatasaray 'ın gündemindeydi

2019-20 sezonunun sonuna doğru Galatasaray'da Seri'nin yerine orta sahaya Famalicao'dan Pedro Gonçalves hamlesi yapılması planlanıyordu. Oyuncuya olan ilgi birçok kez dile getirilse de Portekizlinin ilk etapta ülkesinde kalmak istediği aktarılmıştı. Pedro Gonçalves, 2020 yazında da 6.5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer oldu.

İlk sezonunda gol kralı oldu

Galatasaray'da merkez orta saha olarak transferi düşünülen ve Famalicao'da bu tarz bir görev yapan Pedro Gonçalves, Sporting'de forvete daha yakın şekilde sağ açıkta değerlendirildi. Genç oyuncu, ilk sezonunda Sporting ile şampiyonluğa ulaşırken 32 maçta attığı 23 gol ile de ligde gol kralı olmayı başardı.