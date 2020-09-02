Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan'dan sürpriz imza
Galatasaray ve Milli Takım'ın önemli golcüleri arasında yer alan Ümit Karan'dan sürpriz bir imza geldi. Kariyerini teknik direktör olarak sürdüren 43 yaşındaki futbol adamı Ümit Karan, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor ile anlaştı. Ümit Karan'ın hem futbolcu hem de teknik ekipte görev yapacaği öğrenildi.
Galatasaray ve Milli Takım 'ın önemli golcüleri arasında yer alan Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı. Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev alan Ümit Karan'ın yeni takımı şaşırttı.
Tecrübeli isim, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor ile anlaşmaya vardı. Kramponlarını yeniden giyecek olan ve futbolcu olarak sahaya çıkacak olan Ümit Karan'ın aynı zamanda teknik heyette de görev yapacağı öğrenildi. 43 yaşındaki futbol adamının amatör futbola destek olma amacıyla böyle bir karar aldığı gelen haberler arasında.
Fotoğraf: Efkan Bucak