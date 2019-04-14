Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS’a özel bir röportaj veren Hollandalı yıldız, iki takım arasında oynanan derbilerin atmosferinin inanılmaz olduğunu dile getirdi.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Inter ve Ajax gibi büyük takımlarda forma giyen Sneijder, iki ezeli rakip arasındaki derbinin en iyilerden biri olduğunu belirtirken, “Galatasaray-Fenerbahçe derbileri bu zamana kadar oynadığım en iyi derbilerden biri. Atmosferi ve tutkusu gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe’nin evi Kadıköy’de Galatasaray neredeyse 20 yıldır kazanamadı. Galatasaray’dan herkes uzun yıllar sonra ilk galibiyeti bekliyor.” ifadelerini kullandı.

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"Hayatımda yaşadığım en güzel duygular"

18 Ekim 2014’te iki gol attığı ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı derbi maçıyla ilgili anısını anlatan Hollandalı yıldız, “Maçın sonlarına doğruydu. Oyunda 0-0 berabelrik vardı. Topu aldım ve kaleye yaklaşık 20 metre mesafedeydim. Şüphe etmeden vurdum ve golü attım. İki dakika sonra ikinci golüm geldi. Muhteşem bir duyguydu. Son 5 dakikada olanlar hayatımda yaşadığım en güzel duygulara sebep oldu.” dedi.

“Sahada bir şeyler oluyordu”

Galatasaray’ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hasreti çekmesine değinen Sneijder sözlerini şöyle noktaladı:

“Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce ‘o gün bugün, buradan 3 puanla çıkacağız’ diyorduk. Ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum. Gerçekten çok garip bir duygu. Bence bu yüzden uzun sürdü bu seri. Umarım Galatasaray taraftarı için bu durum değişir”