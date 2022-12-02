Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu...









SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ!

Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile sözleşmesi Eylül ayında tek taraflı feshedilmişti. Sarı-kırmızılılarda 20 maça çıkan oyuncu 1 de asist yapmış, yılbaşı gecesi havai fişek patlamasıyla yaralanmasının ardından gözünde görme kaybı oluşmuş, ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

İlgili Haberler Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Mustafa Kapı'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Omar Elabdellaoui üç ay önce kulüpsüz olmasına rağmen Norveç Milli Takımı kadrosuna seçilmişti. Norveçli futbolcu Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City gibi takımlarda da forma giymişti.

11 YIL SONRA...

Tecrübeli oyuncu ülkesine döndü. Norveç'in başarılı ekiplerinden Bodo/Glimt, Omar transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-Siyahlılar'la 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Böylece deneyimli sağ bek tam 11 yıl sonra ülkesine döndü.

Bilmen gereken her şey: Fransa v Polonya