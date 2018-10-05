Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, yaz transfer döneminde Manchester City tarafından Olimpik Lyon'a satılmıştı.

Kısa sürede Fransız ekibinin değişilmez isimleri arasına giren 23 yaşındaki defans oyuncusu, çalışmalarının karşılığını uzun bir aradan sonra yeniden Belçika Milli Takımı'na davet edilerek aldı.

Ülkesinin İsviçre ve Hollanda ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılan Denayer, böylece EURO 2016'dan sonra ilk kez milli takım formasını giyme şansını yakaladı.

Belçika'nın hocası Roberto Martinez de Denayer ile ilgili yaptığı açıklamada "Sunderland ve Galatasaray'daki zorlu süreçlerden sonra çok şey öğrendi. O kulüplerdeki çalışmalarının karşılığını görüyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında..." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr