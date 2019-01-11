Galatasaray'ın 2017 yazında RB Leipzig'e 13 milyon 250 bin euro karşılığında sattığı Portekizli futbolcu Bruma, Alman basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Bild gazetesinin sorularını yanıtlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim hakkında da konuştu. Portekizli yıldız, "Fatih Terim'i bu kadar iyi yapan şey nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genç oyuncularla çok iyi anlaşabiliyor. Antrenmandan sonra onları yanına çağırıp futbolları hakkında konuşuyor. Böyle bir iletişim, gerçekten çok iyi bir şey."

Bruma, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 22 maçta takımına 3 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler