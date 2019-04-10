Galatasaray’ın eski futbolcuları mahkumlarla maç yaptı

Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği tarafından organize edilen program kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcularından oluşan veteranlar takımı, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlarla maç yaptı. Galatasaray'ın veteran takımı; Mustafa Kocabey, Orhan Atik, Evren Nuri Turhan, Hakan Saral, Maruf Durucu, Benhur Babaoğlu, Soner Tolungüç, Serkan Kazancı, Ufuk Çam, Metin Sarıca, Hakan Reis, Nedim Yiğit, Fazlı Ulusoy, Şevket Candar, Candemir Berkman isimlerinden oluştu.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu halı sahasında yapılan karşılaşmayı izleyen yüzlerce mahkum bir yandan da tezahürat yapmayı ihmal etmedi. Organizasyonun yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahkumlar; "Bu organizasyonun burada yapılması çok iyi oldu, bahane ile Galatasaray'ın bir zamanlar tarih yazmış futbolcuları ile tanışma fırsatını elde ettik." dedi. 3. kez bu organizasyonu düzenleyen ve ev sahipliği yapan Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Deviren ise, "Burada bulunan insanların dışlanması ve yok sayılması kabul edilemez bir gerçek. Buradakilerin topluma kazandırılabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Galatasaraylı eski futbolculardan oluşan Galatasaray Veteran Futbol takımına da bizlere vermiş oldukları destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan maçın ardından Gemlik Atatürk Stadyumu'nda da Gemlik protokolünden oluşan karma bir takımla maç yapan Galatasaray Veteran Futbol Takımı her iki karşılaşmada da berabere kalarak dostluk mesajları aktardı.

DHA