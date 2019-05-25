Galatasaray Kulübünün eski başkanı Ali Tanrıyar, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1986-1990 yıllarında başkanlık görevini yürüten Ali Tanrıyar’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anma törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Tanrıyar’ın ailesinin ve sevenlerinin katıldığı aktarıldı.

Mahmut Recevik, GS TV’ye yaptığı açıklamada, Tanrıyar’ın Galatasaray’ın önemli isimlerinden biri olduğunu aktararak, "Çok değerli bir büyüğümüzdü. Galatasaray’ın çok ünlü başkanlarından biri Ali Tanrıyar. Benim kendisine olan sevgim çok fazla çünkü beni üye yaptı bu kulübe. Böyle bir vefam var kendisine. Rahmetli babamın da yakın dostuydu. Allah gani gani rahmet eylesin. " ifadelerini kullandı.

AA