Galatasaray 'ın eski başkanlarından Adnan Polat uzun süren suskunluğunu bozdu. Sabah'a konuşan Polat, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Adnan Polat'ın sözleri...

"Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin 4 aylık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Galatasaray'da küskün bir ortam vardı. Dursun Başkan en son Genel Kurul'a konuyu anlattı. Oy birliğiyle iç barışı sağlamak adına daha önce yapılmış olan usulsüz idari ibrasızlığı yok kabul edilerek doğru bir şey yaptı. Bu durum küskünlüğü ortadan kaldırdı, iç barışı sağladı. Geçen sene zor bir dönem yaşandı. Sportif ve ekonomik olarak sıkıntılar vardı. Şimdi birlik beraberlikle hareket ederek Galatasaray'ı kuruluş ayarlarına döndürmeye çalışıyor. 4 aylık sürede iyi performans sergilediler. Ada'nın kısa sürede ilk bölümünü hizmete açtılar. Florya projesi başlı başına bir olay... ORADA da güzel bir şekilde yol alıyorlar. Ben de inşaat sektöründen gelen bir kişiyim. Dursun başkana her konuda yardımcı olabileceğimi söyledim. Dünyada ekonomik krizlerin olduğu dönemde Galatasaray'ı ayakta tutmak çok kolay değil."

"Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. Yılında şampiyonluk istiyor. Buruk zafere ulaşabilecek mi?"

"Yeni kurulan bir takımın şu anda averajla zirvedeki ilk 2 takımdan birisi olması çok ümit verici... Ben çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnanıp destek vereceğiz. Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi... Beşiktaş , Fenerbahçe , Trabzonspor, Başakşehir, diğer Anadolu takımları da iyi kadrolar kurdu. İyi performans sergiliyor. İddialı takım sayısı fazla... Bu uzun süreli bir yarış. Zor bir lig olacak. Ama ben Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kaldıracağına inanıyorum."

"Timur, Galatasaray'a önemli oyuncular kazandırdı. İlk kez yöneticilik yapan bir kişi için Timur'un çalışmalarını nasıl buldunuz?"

"Galatasaray'da ilk kez görev yapan bir kişi için gayet güzel gidiyor. Bu kadar zor bir dönemde gelip de hocanın istediği transferleri, ön görülen bütçe içinde kadroya katması, takımın yeniden kurulmasını sağlaması bence büyük başarı... Erden Timur'u tebrik ediyorum. Bu performansından dolayı çok da mutlu oldum. İnşallah Florya'daki huzuru aynı şekilde devam ettirecek bir performans sergiler. Çünkü oradaki kilit kişilerden birisi de kendisi..."

"11 yıl sonra Florya'ya gittiniz. Duygularınız nasıldı?"

"Okan çok sevdiğim bir insan. Profesyonel hayata başlattığım bir futbolcu... En azından manevi destek vermek için ziyaretine gittim. Dursun başkanla idmanı seyrettik, sohbet ettik. Sonra da ertesi gün maça gelmemi de istedi Dursun başkan... Güzel tarafı daha oturur oturmaz 1. dakikada gol oldu. 'Şans getirdin' diye bana kompliman yaptılar. 7 haftadır gol yemeyen Konyaspor'a gol atmamız ve yenmiş olmamız bana da ayrı bir mutluluk verdi."

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