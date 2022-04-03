Oldukça sancılı bir süreçten geçen Galatasaray , Karagümrük galibiyetiyle adeta hayata döndü. Yönetim bazında yaşanan krize rağmen Sarı-Kırmızılı ekip, Volkan Demirel yönetimindeki rakibini devirip, taraftarı önünde kritik 3 puanı kazandı. Haftaya 15. sırada başlayan ve ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Cim Bom, Karagümrük galibiyetiyle 17. sıradaki Altay’la olan puan farkını da 12’ye çıkartmış oldu. Önümüzdeki hafta Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbiye çıkacak Aslan, zorlu deplasman öncesi ciddi şekilde moral depoladı. Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçe maçını kazanıp, kötü geçen sezonda taraftarını bir nebze olsun sevindirmeyi hedefliyor.

11 maç sonra...

UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya elenen, Gaziantep yenilgisiyle ligde de yara alan Galatasaray, dün akşam kazanarak en önemli galibiyetlerinden birine uzanırken, 11 maç sonra da kalesini gole kapatmayı başardı