Galatasaray’ın en hırslısı Belhanda

Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray’da, en hırslı ve en yüksek tempoda çalışan ismin Belhanda olduğu öğrenildi.

Hocası Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde bire bir görüşme yaptığı ve kötü formuna rağmen destek verdiği Faslı futbolcu, Sivas karşısında da ilk 11’de forma giymeye hazırlanıyor.

Belhanda’nın fiziksel olarak yükselişi teknik heyeti bir hayli memnun etmiş durumda. Terim, tecrübeli futbolcuyu bu kez rakip kaleye daha yakın oynatarak, onun skora katkısını maksimum seviyeye çıkarmaya çalışacak.