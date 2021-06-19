Galatasaray 'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. 19 Mart 1974 doğumlu Burak Elmas, 47 yaşında başkan oldu ve Galatasaray'ın son 30 yılının en genç başkanı olmayı başardı. 1990 yılında beri Galatasaray başkanları içinde en genç isim Burak Elmas oldu.

Mustafa Cengiz 69 yaşında başkan olurken bir önceki başkan Dursun Özbek, 2015 yılında 66 yaşında Galatasaray başkanı olmuştu. Duygun Yarsuvat, 77 yaşında başkanlık koltuğuna otururken Ünal Aysal 70 yaşında seçimi galip bitirmişti

Faruk Süren ve Alp Yalman, Burak Elmas'a en yakın başkanlar...

1953 doğumlu Adnan Polat, 2008'de yapılan seçimlerde 55 yaşında başkan olurken 59 yaşında Özhan Cayaydın başkan olmuştu. Mehmet Cansun, 54 yaşında seçimi kazanırken Faruk Süren 51 yaşında ve Alp Yalman 50 yaşında Galatasaray başkanı olmuştu.