Son yılların en büyük çekişmesine sahne olan Süper Lig'de, 26. hafta heyecanı bugün başlarken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı puanda zirvede yer alıyor, Trabzonspor da yakın takibi sürdürüyor. Sezon sonunda ipi kimin göğüsleyeceği büyük merakla bekleniyor. FANATİK'in dünkü sayısında yer alan otorite tahminlerinde, Galatasaray bir adım önde görünüyordu. Gerekçeleri ise hemen hemen aynı: Fatih Terim...

67 yaşındaki teknik adamın, bugüne kadar ortaya koyduğu başarılar, kriz anlarını doğru yönetmesi ve tecrübesi gibi faktörler, rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

Her yerde bir imzası var

Öyle ki, Fatih hoca 1996-1997 sezonunda Galatasaray'ın başına geçtikten sonra tam 20 kez kupa sevinci yaşadı. Üstelik bunlardan 8'i lig şampiyonluğu, 1'i de UEFA Kupası gibi bir Avrupa organizasyonuydu. Başarılı çalıştırıcının ayrıca 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa, 3 de TSYD Kupası bulunuyor. Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın ise henüz bir kupa zaferi yok. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçtiğimiz günlerde kazandığı Süper Kupa ile kariyerinde siftah yapmış oldu. Onlar da ilk lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için tüm imkanları zorluyorlar.

96'dan bu yana büyük fark

Diğer taraftan Fatih Terim, Türkiye'de görev yapmış tecrübeli meslektaşlarına karşı da büyük bir fark atmış durumda. Terim, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra toplam 20 kupa kaldırırken, aynı süreçte Aykut Kocaman ve Şenol Güneş 4'er, Christoph Daum, Hamza Hamzaoğlu, Jean Tigana, Mircea Lucescu ve Mustafa Denizli 3'er kupa kazanabildi.

Rotasyon imkanı da buldu

Devre arasında istediği transferlerin birçoğunu yaptırmayı başaran Fatih Terim, kadro derinliğine de sahip olarak rotasyon konusunda eline önemli bir fırsat geçirdi. Hafta içi ve hafta sonu üst üste zorlu maçların oynandığı haftalarda rakibe göre 11 çıkarma olanağı bulunan Terim, bu avantajı da sahaya yansıtmaya çalışacak. Sarı-Kırmızılı ekipte eksiklerin birer birer takıma katılması da Fatih hocanın yüzünü güldürüyor.