Galatasaray'ın en büyük rakibi deplasman

Galatasaray, geçtiğimiz sezon dış sahada 51 puanın 26’ını almasına rağmen şampiyon olmuştu. Deplasman kabusu bu sene de devam etti. Dışarıda hiç peş peşe 2 maç kazanamayan Aslan, 36 puanın sadece yarısını hanesine yazdırdı.

04 Mart 2019, Pazartesi 06:04
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Galatasaray'ın en büyük rakibi deplasman

Sarı-Kırmızılılar’ın geçtiğimiz sezon başlayan deplasman kabusu aynen devam ediyor. Cim Bom, geride kalan sezonda 17 dış saha maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve tam 7 yenilgi almıştı. Aslan buna rağmen iç sahadaki 16 galibiyet ve 1 beraberlikle sergilediği muhteşem performansıyla 21. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Galatasaray, bu sezon da evinin dışına çıktığında kazanmakta zorlanıyor.

Sıradaki yolculuk Bursa'ya

Cim Bom, 4-1’lik Kasımpaşa zaferinden sonra dün de Erzurum’u yenebilseydi, ilk kez deplasmanda peş peşe 2 galibiyet almış olacaktı. Ancak bunu yine başaramadı. Ligde dış sahada 12. maçını geride bırakan Fatih Terim’in öğrencileri, toplayabilecekleri 36 puanın sadece yarısını yani 18’ini hanesine yazdırabildi; 5’inde galibiyete ulaştı. Cim Bom bu karşılaşmalarda 15 kez ağları sarsıp, aynı sayıda golü de kalesinde gördü. Galatasaray, haftaya Türk Telekom Stadı’nda Antalya’yı ağırlayacak. Ardından zorlu Bursa deplasmanına çıkacak.

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