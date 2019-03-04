Sarı-Kırmızılılar’ın geçtiğimiz sezon başlayan deplasman kabusu aynen devam ediyor. Cim Bom, geride kalan sezonda 17 dış saha maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve tam 7 yenilgi almıştı. Aslan buna rağmen iç sahadaki 16 galibiyet ve 1 beraberlikle sergilediği muhteşem performansıyla 21. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Galatasaray, bu sezon da evinin dışına çıktığında kazanmakta zorlanıyor.

Sıradaki yolculuk Bursa'ya

Cim Bom, 4-1’lik Kasımpaşa zaferinden sonra dün de Erzurum’u yenebilseydi, ilk kez deplasmanda peş peşe 2 galibiyet almış olacaktı. Ancak bunu yine başaramadı. Ligde dış sahada 12. maçını geride bırakan Fatih Terim’in öğrencileri, toplayabilecekleri 36 puanın sadece yarısını yani 18’ini hanesine yazdırabildi; 5’inde galibiyete ulaştı. Cim Bom bu karşılaşmalarda 15 kez ağları sarsıp, aynı sayıda golü de kalesinde gördü. Galatasaray, haftaya Türk Telekom Stadı’nda Antalya’yı ağırlayacak. Ardından zorlu Bursa deplasmanına çıkacak.