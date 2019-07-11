Celta Vigo’da defalarca kadro dışı kalan Emre Mor için Galatasaray, İspanyol kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. La Liga ekibi Emre’nin yıllık maliyetinden kurtulurken, eğer Galatasaray genç futbolcuyu satarsa, kazanılacak rakamın yarısı Celta Vigo’ya verilecek. İspanyollar 2017’de Emre Mor için tam 13 milyon Euro (83 milyon TL) bonservis ödemişti.

1.2 milyon Euro ücret alacak

Emre Mor’un Galatasaray’da kazanacağı ücret netleşti. Celta Vigo’da yıllık 2 milyon Euro’ya yakın bir ücret alan 21 yaşındaki futbolcu, Cim Bom’da senelik 1.2 milyon Euro’ya oynayacak. Bu rakamın tamamı garanti değil. Oyuncunun performansına bağlı ödeme yapılacak.

Fatih hocayı kendisi ikna etti

Müthiş potansiyeli ve yeteneğine rağmen son 2 senede futbol olarak dibe vuran Emre Mor, önceki gün İstanbul’a gelirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i kendisi ikna etti. Eski hocasına, “Söz veriyorum elimden geleni yapacağım ve sadece futbola odaklanacağım” diyen Emre, Terim’in kafasındaki soru işaretlerini sildi, yönetim de transfere onay verdi.

2016’da Terim milli yapmıştı

Fatih Terim, A Milli Takım’ın başında olduğu dönemde Emre Mor’u ilk kez kadroya çağıran hoca olmuştu. Tecrübeli teknik adam, EURO 2016 kadrosunda Emre’ye şans verdiğinde, yıldız futbolcu henüz 18 yaşındaydı. Emre’nin kariyeri o günden sonra tırmanışa geçerken, devamında ise hızlı bir düşüş dönemi başladı. Terim ile Emre Mor, bu kez Galatasaray çatısı altında buluşacak ve İmparator yeniden Emre’yi parlatmaya çalışacak.

Davala ve Şaş’a emanet

Emre Mor’un birkaç gün içinde Florya’da idmanlara çıkması bekleniyor. 21 yaşındaki genç yıldız, yardımcı hocalar Ümit Davala ve Hasan Şaş’a emanet. Aynı zamanda Emre’ye tesislere yakın bir ev tutulacak.

Süleyman Hatısaru