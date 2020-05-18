Sadece Galatasaray’ın değil, Brezilya Milli Takımı’nın da efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. UEFA Kupası’nın 20. yıl dönümünde konuşan ve önemli tespitler yapan Taffarel, Sarı-Kırmızılı takımın kalecisi Muslera’yla ilgili de konuştu. Yıllarca hocalığını yaptığı Muslera’nın kendisini geçtiğini itiraf eden Taffarel, “Muslera benim bütün rekorlarımı kırdı. Herkes ’Fernandooo’ diye bağırıyor, Taffarel sıfır diyor (gülerek). Ben UEFA Kupası’nı aldığımızda Muslera’dan sadece bir yaş büyüktüm ve kalmak istiyordum. Ama yönetim öyle bir tavır sergiledi ki adeta git dediler. Halbuki takıma verebileceğim çok şey daha vardı. Aynı hataya düşülmemeli, Muslera bu takımla bütünleşti. Mutlaka kalmalı, takıma çok fazla şey daha verebilir” ifadelerini kullandı.

‘Hasan Şaş ara verdi’

Yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın istifası hakkında yorum yapan Brezilyalı eski kaleci, “Hasan karakter olarak çok iyi bir insan, duygularını hep çok yoğun yaşayan birisi. Duygularını bu derece yoğun yaşayan birinin bazen ara vermesi gerekir, bence olay sadece bu. O Galatasaray’ın bir parçası ve hep öyleolacak. Bu sadece bir ara verme, dinlenme o kadar” şeklinde konuştu.

Tafo gidince Muslera çökmüştü

Galatasaray’da 9. sezonunu geçiren Muslera, bu yılların pek çoğunda Taffarel ile çalıştı. Brezilyalı efsanenin olmadığı 2017 senesinde ise Uruguaylı file bekçisi çok zor günler geçirmişti. 2018’de Tafo tekrar geri döndükten sonra Muslera toparlamış, devamında yorgunluk nedeniyle ayrılan Taffarel görevi tamamen Fadıl Koşutan’a bırakmıştı. Muslera, yıllardır tanıdığı Fadıl Koşutan yönetiminde de bu sezon fark yaratıyor.

Önümüzdeki sezon buluşabilirler

Hasan Şaş’ın istifasının ardından Galatasaray’da bir diğer yardımcı antrenör Ümit Davala’nın da önümüzdeki sezon ekipte olması beklenmiyor. Fatih Terim, yardımcı kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek. Elmander, Riera gibi isimlerin Terim’e katılması beklenirken, yıllarca Fatih hocanın beraber çalıştığı Taffarel de yeni sezonda Galatasaray’da olabilir.

"2000'deki kadro bambaşkaydı"

“2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Galatasaray kadrosu çok kaliteli ve çalışkandı. Finale kadar hak ederek gelmişti. En başından beri bu ülkenin alışık olmadığı bir şeye inanan ve her geçen gün takımını inandıran bir hocamız vardı. Terim ilk günden itibaren Alman, İtalyan, İngiliz fark etmez yenebilirizi öğretiyordu. Herkes ama herkes çok çalışıyordu,bu çalışkanlık da 2002’de Türkiye’ye Dünya Üçüncülüğünü de getirdi”

"Hem Allah hem de Türkiye bana yardım etti"

UEFA finalinde bir İngiliz yorumcunun ’Taffarel’i yenmek imkansız’ demesinin hatırlatılması üzerine Brezilyalı efsane,“Evet ironik bir durum. Ben penaltıyı kurtarmadım ama Suker ve Viera atamadı. Onlar kötü günündeydi. Bence Allah hem bana hem de tüm Türkiye’ye yardım etti diyelim” yorumunu yaptı.

"Galatasaray hep kazanan oluyor"

“Galatasaray liglere ara verilmeden önce şampiyonluğun en önemli adaylarından birisiydi. Bu yıl Trabzonspor da çok iyi kadro kurdu, iyi oynuyorlar. Ancak Galatasaray kazanmaya başlayınca o tecrübesiyle hep kazanan taraf oluyor. Sanırım bu yıl da öyle olacak.”

"UEFA zaferini Türkiye unutmalı"

“1998 yılında Türkiye’ye geldiğimde Türk futbolu hakkında bir şey bilmiyordum. Ama gördüm ki, Beşiktaş ve Fenerbahçe çok kaliteli top oynuyor ve Galatasaray’da çok başarılı bir kadro ve dünya çapında bir hoca var. Yani tüm takımların seviyesi o günkü gibi yüksek olmalı. Ama en önemlisi Türkiye artık 2000’de UEFA Kupası şampiyonu olduğunu ve Dünya Üçüncülüğünü unutmalı. Tabii ki taraftar ömür boyu gurur duyabilir ama kulüpler yeni planlamalar yapmalı. O günkü çalışkanlık düzeyine çıkılmalı ve yeni hedefler koymalı ki başarsın”

"İnsanların futbola ihtiyacı var"

“Brezliya’da koronavirüs ile ilgili tedbirler var. Ama takvim olarak biraz daha gerideyiz. Henüz pik noktayı görmediğimiz söyleniyor. Ama bir an önce normalleşme başlamalı. Gerekli tedbiler alınarak dönmeye gayret edilmeli. Sadece futbolcuların ya da kulüplerin değil, en dar gelirli insanların bile futbola ihtiyacı var”