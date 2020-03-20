Galatasaray'ın efsanesi onlar, ama bu hikayeyi hiç duymadınız!
Galatasaray tarihinin iki efsanesi Metin Oktay ve Fatih Terim! Peki bu iki isim nasıl "İmparator" ve "Taçsız Kral" oldular? Onları efsane yapan şeyler nelerdi? Galatasaray'dan başka hangi kulüpler onları çok istedi? Bu ve daha fazlası için YouTube kanalımızdaki videoyu izlemenizi öneriyoruz! Haberin devamında kanala abone olabilir ve ideoyu seyredebilirsiniz!
BURAYA TIKLAYARAK FANATİK YOUTUBE KANALINA TEK TIKLA ABONE OLABİLİRSİNİZ!
VİDEONUN TAMAMINI SEYRETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!
FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.