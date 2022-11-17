Süper Lig 'in ilk 14 haftalık bölümünü lider Fenerbahçe 'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray , Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle girdi. Sarı-kırmızılı camiada bu karşılaşma sonrası moraller yerine gelirken yıldız oyuncuların form grafiği de teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray'ın futbolundaki gelişimde önemli pay sahibi olan yıldız oyunculara dünya devleri talip oldu. Sarı-kırmızılıların dört oyuncusu birden yakın takibe alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfere dair tüm ayrıntılar...









MERTENS'TEN DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Dünya Kupası’nda, Belçika Milli Takımı ile boy gösterecek olan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mertens, şampiyonayla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini GS TV’ye anlattı. Dünya Kupası’na gittiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Her zaman amacımız kazanmak ama ben maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maçımızı kazanmamız gerekiyor, onu kazanalım sonra yolumuza bakarız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının desteğini hissettiğini ve gösterilen desteğin çok değerli olduğu belirten 35 yaşındaki futbolcu, “Önemli olan bizim bunları geçmemiz, kime karşı olduğu önemli değil. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Dolayısıyla onlara karşı da kazanmaya çalışacağız. Galatasaray taraftarının bizi destekliyor olması, bildiğiniz gibi Belçika çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor. Galasaray taraftarıyla birlikte ne kadar çok insan destekliyor hissi daha çok hoşumuza gidecek” dedi.

2011’de görev almaya başladığı Belçika Milli Takımı’yla 106 maça çıkan Mertens, 21 gol, 32 asiste imza attı. Dries Mertens, aynı zamanda Belçika Milli Takımı'nda en çok forma giyen 5. futbolcu konumunda.





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RASHICA'NIN BONSERVİSİ İÇİN HAMLE HAZIRLIĞI

Galatasaray'da Yunus Akgün'den formayı kapan Kosovalı Milot Rashica sergilediği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Rashica için kulübü Norwich City ile bonservis pazarlıkları başladı.

Galatasaray'ın yükselen formuyla dikkat çeken Kosovalı yıldızın bonservisini almak için Ocak ayında Norwich City kulübüne resmi teklifini ileteceği belirtildi. Norwich cephesinin ise Rashica için net kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi.

Kosova Sot Online'da yer alan habere göre Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisi için girişimlerine hız verdi. Haberde "Milot Rashica, Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri. Kosovalı yıldız, Galatasaray'da harika bir performans sergilerken, teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra taraftarlar da performansından oldukça memnun. Elde ettiğimiz bilgilere göre Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi." denildi.

ICARDI, MERTENS, TORREIRA VE NELSSON'A TALİP

Skorer'in haberine göre; Galatasaray’ın sezon başından bu yana yükselen çizgisi ve son iki maçta sergilenen üst düzey performans oyunculara ilgiyi artırdı. Sarı-kırmızılı futbolcular şimdiden Avrupa kulüplerinden ciddi teklifler almaya başladı.

Aslan’ın kiralık futbolcusu Icardi, Jose Mourinho yönetimindeki Roma’nın gündemine gelirken, bir başka İtalyan ekibi Milan ise Torreira için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray’da çok mutlu olan iki yıldızın ise ayrılık fikrine sıcak yaklaşmadığı öğrenildi.





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