Dünya Kupası nedeniyle verilen Milli ara sonrasında 21 Kasım'da Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, tüm mesaisini bu maç için harcıyor. Tecrübeli teknik adam, Kanarya karşısında öğrencilerinden mutlak zafer istiyor. Terim, özellikle A Milli Takım 'da forma giyen oyuncularının performansından bir hayli memnun. Özellikle son oynanan Cebelitarık maçında sahada yer alan Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz, performansıyla fark yarattı. Özellikle 3 futbolcu, birbirleri ile yakaladığı uyumla parmak ısırttı.

Morutan ikinci yarıda

Hâl böyle olunca da Terim, 3 oyuncuyu hücum hattında kullanmak isterken, önlerine ise Mostafa Mohamed'i yerleştirmek istiyor. Son dönemlerin formda isimlerinden biri olan Morutan'ın ise ikinci yarıda kilidi açmak için Sarı-Lacivertliler karşısında yedek soyunması bekleniyor.





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