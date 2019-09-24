Galatasaray’ın deplasmanda kayıpları artıyor

Galatasaray, 2017-2018’in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasıyla 4. kez teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim yönetiminde deplasmanda kötü performans sergiliyor. Terim’in 4. döneminde Süper Lig’de 29 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 13 kez galip ayrılabildi. Dış sahada rakipleriyle 7 defa berabere kalan Galatasaray, 9 mağlubiyet aldı.

16 kez puan kaybı yaşadı

Galatasaray, Terim’in son döneminde deplasmandaki 29 karşılaşmada 16 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılı takım, dış sahada 13 galibiyet ve 7 beraberlikle 46 puan topladı. Galatasaray, aynı dönemde 7 beraberliğin yanı sıra 9 kez mağlup olarak 41 puanlık kayıp yaşamaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim’in 4. kez göreve geldiği 2017-2018’deki 9 deplasman maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puanlık kaybı engelleyemedi.

Bu puan kayıplarına rağmen şampiyonluğa ulaşmayı bilen Galatasaray, geçen sezonki 17 karşılaşmada 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 25 puanlık bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki kötü performansına rağmen bir kez daha mutlu sona ulaşmayı bildi.

Galatasaray’ın bu sezonki 3 dış saha maçındaki puan kaybı ise şimdiden 5 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Terimli diğer dönemlerin deplasman performansları

Galatasaray’ın başında ilk kez 1996-2000 döneminde bulunan Terim, takımını 4 sezon üst üste şampiyon yaptığı birinci döneminde 68 deplasman maçında 57 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Terim’in 1. döneminde 68 deplasman maçında 43 galibiyet, 18 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Terim, 2002-2004’te ikinci kez sarı-kırmızılı ekipte görev alırken, Galatasaray dış sahada 30 lig maçında 40 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim’in 2. dönemini deplasmanda 14 galibiyet, sekizer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adamın 3. kez görev yaptığı 2011-2014 yıllarında 40 deplasman maçında 21 galibiyet, 14 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Takım, dış sahada 43 puan kaybetti.