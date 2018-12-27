Galatasaray'ın defansından 12 gole katkı!

Galatasaray’ın defansta oynayan futbolcuları, Süper Lig’in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12’sine katkı verdi. Sarı-kırmızılı savunmacılar 5 gol atarken, 7 de asist yaptı.

27 Aralık 2018, Perşembe 12:03
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Galatasaray'ın defansından 12 gole katkı!

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Galatasaray; rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5’inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı. 

Defanstan hücuma en büyük katkıyı ise milli futbolcu Serdar Aziz verdi. Serdar 2 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi. Ozan Kabak ile Ahmet Çalık ise hücumda istatistik üretemedi. 

Galatasaray defansının ilk yarıda hücuma verdiği katkılar şöyle: 

Serdar Aziz: 2 gol, 1 asist 

Ömer Bayram: 1 gol, 2 asist 

Maicon: 1 gol, 1 asist 

Linnes: 1 gol 

Mariano: 2 asist 

Nagatomo: 1 asist 

Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)

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