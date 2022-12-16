Sezona Okan Buruk yönetiminde ve yıldız isimleri transfer ederek giren Galatasaray , 2022 Dünya Kupası arasına zirvenin iki puan gerisinde girdi. Sarı - kırmızılılar özellikle hücum hattına yaptıkları Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Dries Mertens transferleriyle Avrupa basınının da ilgisini çekti. Yıldız transferleriyle göz dolduran sarı kırmızılı takım, sezon başında istenilen performansı sergileyemese de takımın oturmasıyla kendisini gösterdi.





'Risk alamayız'

Galatasaray transferde rotayı orta sahaya çevirdi. Devre arasında birçok bölgeye takviye yapacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın tüm operasyonunu Erden Timur yönetiyor. Timur, önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Risk alamayız, sakatlıklar, cezalar var. Şampiyonluk için takviye yapmamız gerekiyorsa, yapacağız" demişti ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirmişti.





Buruk'un yoğun temposu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti.Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı çalıştırıcı, bugünkü Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak.

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Seferovic de takıma katıldı

Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile yer alan Haris Seferovic, takıma döndü ve Antalya kampına katıldı. Ara transferde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanan tecrübeli santrfor, o döneme kadar kadrodaki yerini koruyacak.





Yunus başladı, Berkan iyileşti

Galatasaray'la sözleşme yenilediği gün çıktığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün Antalya kampında koşulara başlaması sevinç yarattı. Ayrıca gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana katılamayan Berkan Kutlu da sağlık ekibiyle görüşerek son antrenmana çıktı ve takımla çalıştı.





DEPAY ADIM ADIM GALATASARAY'A

Şimdiden devre arası transfer döneminin çalışmalarını yapan Galatasaray, forvet hattına önemli bir ismi katmak istiyor. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Barcelona'nın daha önce bonservissiz olarak göndermeyi kabul ettiği Hollandalı yıldızı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle az da olsa bir bonservis karşılığı satma kararı aldı.

İspanyol, Sport'ta yer alan habere göre, Memphis Depay için bonservis ödemeyi kabul eden tek takım Galatasaray. Katalan devininden bonservisini vermesini isteyen 28 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşlı bir kontrat imzalamak istiyor.





KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray 'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Antalya kampında antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Kaptanlığıyla ilgili açıklamada bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabey ile yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. Hocamızla, Erden Ağabey ile bunu konuştuk. 'Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin' dediler. Ben de teşekkür ettim. Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım. Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler kaptanlık görevini yaptı. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde takım arkadaşlarıma göstereceğim" dedi.

Transfer haberleriyle de ilgili konuşan yıldız oyuncu, "Transfer haberlerini yapan sizlersiniz, en başından beri bunları düşünmediğimi ve futbolumu düşündüğümü söyledim. Her futbolcu Avrupa'da kendisini ve ülkesini temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama benim tek amacım var, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.





Orta sahaya sürpriz isim

Galatasaray, scout ekibi tarafından takip edildiği ortaya çıkan Branco van den Boomen'in transferi için bugünkü Toulouse maçından önce bir görüşme yapacak. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu, uygun bir bedelle bırakılması halinde ocak ayında renklerine bağlamanın hesapları içinde...

Galatasaray scout ekibinin bu plan doğrultusunda takip ettiği Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen ile ilgili bugün bazı girişimler yapılacak. Sarı-Kırmızılı ekibin bu akşam Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçından önce Galatasaraylı yetkililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir araya gelecek.

Bonservis kolaylığı olursa...

Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boomen'i Galatasaray'ın sezon sonunda bedavaya alma şansı var. Görüşme de bu yönde gerçekleşecek. Ancak Toulouse tarafının, Hollandalı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bonservis karşılığında bırakma ihtimali doğarsa, Sarı-Kırmızılılar geç kalmadan bu operasyonu tamamlamak istiyor.





İki taraf da çok istekli

Defansif yönü kuvvetli olan 1.88 boyundaki Boomen, hem ön libero hem de 8 numarada görev yapabiliyor. Şu ana kadar benzer bir rol için transfer edilen Midtsjö'nün bekleneni verememesi ve Norveçli oyuncuya Hollanda Ligi'nden talipler çıkması, muhtemel bir satışı beraberinde getirebilir. Bu durumda Boomen transferinin tam isabet olacağı düşüncesi, yönetim kanadında ve teknik heyet cephesinde ağır basmış durumda.



