Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Everton'ın Senegalli santrforun Oumar Niasse, bugün resmi sözleşmeye imza attı.

Premier Lig ekibi Cardiff City'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Yeni takımında 29 numaralı formayı giyecek olan 28 yaşındaki futbolcu, başka kulüplerden de teklif aldığını ancak kendisi adına doğru kararı verdiğini söyledi.

Niasse, 2013/14 sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un formasını giymiş ve ardından Lokomotiv Moskova'ya satılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler