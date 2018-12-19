Galatasaray'ın yaz transfer sezonundan bu yana takip ettiği Odion Ighalo'dan Cim Bom'a kötü haber geldi.

Forvet arayışlarını sürdüren ve her hafta Gomis'in yokluğunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayan Galatasaray'da Odion Ighalo da elden kaçıyor.

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Geçen sezon devre arasında Watford'dan Çin'in Changchun Yatai takımına 20 milyon euro bedelle transfer olan Nijeryalı forvet Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına gitmek üzere...

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçladığı oyuncu gol yollarındaki sorunu çözecek forvetlerin başında gözüküyordu ancak Suudilerin devreye girmesi Ighalo planlarını altüst etmiş durumda...

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Ighalo için şartları her ihtimale karşı sonuna kadar zorlama kararı aldığı öğrenildi.

Kasım ayında sonra eren Çin Ligi'nde Ighalo, Changchun Yatai formasıyla 28 maçta 21 gollük performans sergiledi. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin Çin takımıyla olan sözleşemsi gelecek sezon ocak ayında sona eriyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

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