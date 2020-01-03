Galatasaray'ın da istediği Nemanja Matic mesaj yolladı
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Manchester United'ın tecrübeli futbolcusu Nemanja Matic, ''United sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz” diye konuştu.
Nzonzi’nin kadro dışı kalması sonrası ön libero arayışlarına başlayan Galatasaray’ın radarına giren, Nemanja Matic’ten transfer açıklaması...
Manchester United’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, “Neler olacağını bu ay göreceğiz. Belki sözleşmemi yenilerim veya daha farklı bir şey olur. United sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz” diye konuştu. Matic’in adı Galatasaray’ın yanı sıra Inter ve Atletico Madrid’le anılıyor.