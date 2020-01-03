Nzonzi’nin kadro dışı kalması sonrası ön libero arayışlarına başlayan Galatasaray’ın radarına giren, Nemanja Matic’ten transfer açıklaması...

Manchester United’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, “Neler olacağını bu ay göreceğiz. Belki sözleşmemi yenilerim veya daha farklı bir şey olur. United sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz” diye konuştu. Matic’in adı Galatasaray’ın yanı sıra Inter ve Atletico Madrid’le anılıyor.

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