Galatasaray'ın da istediği Nemanja Matic mesaj yolladı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Manchester United'ın tecrübeli futbolcusu Nemanja Matic, ''United sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz” diye konuştu.

03 Ocak 2020, Cuma 06:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın da istediği Nemanja Matic mesaj yolladı

Nzonzi’nin kadro dışı kalması sonrası ön libero arayışlarına başlayan Galatasaray’ın radarına giren, Nemanja Matic’ten transfer açıklaması...  

Manchester United’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, “Neler olacağını bu ay göreceğiz. Belki sözleşmemi yenilerim veya daha farklı bir şey olur. United sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz” diye konuştu.  Matic’in adı Galatasaray’ın yanı sıra Inter ve Atletico Madrid’le anılıyor.

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