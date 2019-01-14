Valencia'nın Chelsea'den kiraladığı fakat sözleşmesini feshedeceğini duyurduğu Michy Batshuayi'nin adı, ara transfer döneminde forvet arayışında olan Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

25 yaşındaki Belçikalı santrforun yeni kulübü ise artık netlik kazandı. Monaco'nun başkanı Vadim Vasilyev, Fransız Canal Plus'e yaptığı açıklamada oyuncuyu sezon sonuna dek kiraladıklarını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından oyuncunun çok kısa bir süre içinde kendisini Monaco'ya bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Batshuayi, Youri Tielemans ve Nacer Chadli'nin ardından takımdaki üçüncü Belçikalı olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler