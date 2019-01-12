Valencia, geçtiğimiz yaz Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Monaco'nun teknik patronu Thierry Henry de dün yaptığı açıklamada oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulamıştı.

Bafetimbi Gomis'in satılmasından sonra ciddi bir golcü krizi yaşayan Galatasaray'ın da gündemine gelen 25 yaşındaki santrforla ilgili bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Monaco, Everton, Crystal Palace, Olimpik Marsilya ve Real Betis'in Chelsea'ye golcü oyuncunun durumunu sorduğu ifade edildi.